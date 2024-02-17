انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة قنا

أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لدعم الأسرة، وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها والعمل على الحد من الزيادة السكانية.

وقال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن الحملة ستنفذ على مرحلتين، الأوللا بمراكز قنا، وأبوتشت، والوقف ودشنا خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ فبراير الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثانية بمراكز نجع حمادي، فرشوط، قوص، قفط ونقادة، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.

أضاف أنه سيتم توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد بالمجان، استمرارا لجهود الدولة بالاهتمام بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمختلف القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب، فضلا عن أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤولى الإعلام بالمراكز.

حملات دورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم

في سياق أخر، واصلت مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملة نجحت فى تحرير 3 محاضر بمركز قنا، بإجمالي وزن 50،5 كجم ما بين مصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمده منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيا أو ماديا.