الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

زراعة 21600 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرَّح عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأنه تم استلام 21600 شجرة لزراعتها بالمحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين وزارتيِّ التنمية المحلية والإنتاج الحربي لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالباقي، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أشاد بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء للحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، في إطار قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القافلة تضمنت 21600 شجرة، بواقع 7 أصناف غير مثمرة وخشبية وهي (كازوينا، كونو كاربس، اكاسيا جلوكا، كافور، فرشة الزجاج، تيكوما، ماهوجنى)، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، وسوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

قنا محافظ قنا محافظة قنا بإنطلاق مبادرة زراعة النخيل الشجر في قنا

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