تغريم سيدة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجة شقيقها فى قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور زياد حسني، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه وألفي جنيه تعويضًا بتهمة إزعاج زوجة شقيقها بسبها عبر واتس آب.

كانت بداية الواقعة عندما قدمت السيدة "م" شكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن ضد شقيقة زوجها تُدعى "ه" تتهمها بالسب والقذف، حيث أرسلت لها عدة عبارات تسببت في إزعاجها عبر تطبيق "واتس آب" بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

وقالت الشاكية إنها تعمدت إزعاجها بعبارات تسببت في ضرر نفسي ومادي جسيم، ومن بين تلك العبارات التي سبتها بها كالآتي "إنتي واحدة مجنونة ومريضة وواحدة نكرة" عبر تطبيق "واتس آب"، لذلك حررت ضدها شكوى.

تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهمة 10 آلاف جنيه وتعويض ألفي جنيه بتهمة السب والقذف لزوجة شقيقها.