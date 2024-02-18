مدير تعليم نجع حمادي يُكرِّم المتفوقين في الإعدادية بمدرسة أبو حزام

كرَّم الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات المتفوقين والحائزين على درجات متقدمة في امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة أبو حزام الإعدادية المشتركة بنجع حمادي، في حضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور أحمد سعد جريو، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وحمدي المناعي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم.

من جهته، رحَّب الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالحضور الذين آثروا الحضور خصيصًا لقرية أبو حزام لتكريم أبنائها من المتفوقين بامتحان الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، وهو ما يشير إلى أهمية التعليم في تنمية ورقي وتحضر المجتمعات، كما أنه يدعم تنفيذ المبادرة التنموية التي تتبناها محافظة قنا، للقضاء على الثأر بقريتي أبو حزام وحمرة دوم.

وأوضح وزيري، أن التعليم أهم الطرق للحاق بركب الأمم المتقدمة، وهو ما دفع جميع دول العالم إلى إعطاء التعليم أولوية خاصة واهتمام كبير ونفقات باهظة من أجل الارتقاء بالمستويات التعليمية التى يمكن من خلالها تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة التعليمية، وهو ما وضعته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على قائمة الأولويات وخاصة فى القرى التى تعانى نقص فى المدارس والتسرب من التعليم، لذا توجهت إلى ضرورة الدفع بمبالغ طائلة وميزانية كبيرة لما للتعليم من أهمية عظيمة.

وأعرب الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، عن بالغ سعادته لتواجده بين أبنائه المتفوقين من أبناء قرية أبو حزام بنجع حمادي لتكريمهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم هو المقياس الوحيد لتقدم الأمم، مشيرًا إلى أنه ما من شعب ولا أمة اهتمت بالتعليم إلا ارتقت وتقدمت وما ممن أمة أهملته إلا وصلت إلى التخلف.

وأكد الدكتور أحمد سعد جريو، مدير عام إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن التعليم هو السبيل لخروج أجيال قادرة على الوصول للتنمية المستدامة، وحجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسي للتنمية، مشيرًا إلى وجود رابط قوي بين التعليم وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

وتحدث الديب بهيج، مدير مدرسة أبو حزام الابتدائية، عن تطور العملية التعليمية بقريتي أبو حزام، وحمرة دوم، مشيرًا إلى أن أبو حزام، كانت تضم خلال عام 1988، فصلًا دراسيًا واحد، أما خلال العام 2024، ومع الاهتمام بالعملية التعليمية وتنميتها في قريتي أبو حزام وحمرة دوم، بلغ عدد الفصول في مدرسة أبو حزام الابتدائية 24 فصلًا دراسيًا يضم 1171 تلميذًا، بينما تضم مدرسة أبو حزام الإعدادية 10 فصول دراسية، بواقع 500 تلميذ، وتتكون مدرسة الهمامية الابتدائية بأبو حزام من 9 فصول دراسية، بواقع 500 تلميذ، بخلاف المعهد الأزهري، ومدرسة التعليم المجتمعي بالقرية، والتي تضم 93 تلميذًا.

اختتمت احتفالية التكريم، التي شهدها معلمي مدرستي أبو حزام الابتدائية، والإعدادية، بتقديم شهادات التقدير للطلاب والطالبات المتفوقين، بالصف الثالث الإعدادي، ثم الصفين الأول والثاني الإعدادي، والتقاط الصور التذكارية.