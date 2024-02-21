الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

جثة
جثة

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تاكسي في قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تاكسي في قرية أولاد عمرو مركز قنا، وأسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر.

وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد عبد الرحيم عبدالسلام، يبلغ من العمر 30 عامًا، وعلي صلاح فاوي، يبلغ من العمر 21 عامًا، وإصابة وليد ممدوح عبد السلام، يبلغ من العمر 30 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تاكسي في قرية أولاد عمرو.

وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث.

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