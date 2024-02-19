وكيل "تعليم قنا" يُكرم طلاب معهد النور للمكفوفين

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد سعيد مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم والأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية أعضاء الفرقة الموسيقية لمعهد النور للمكفوفين والطلاب المتميزين علميا بالمعهد في حضور الأستاذ منصور حفني مدير أمن المديرية والأستاذ عادل ابو الحمد مدير المعهد ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلاب المكرمين.

وأشاد السيد، بمستوى أداء الطلاب واتقانهم لمهارة العزف والإنشاد الديني، وأثنى على تفاني إدارة المعهد وهيئة الإشراف واخلاصهم في التعامل مع تلك الفئة المتميزة من الطلاب.



ولفت مدير تعليم قنا، إلى أن زيارة الأستاذ محمد سعيد لمدارس إدارتي قنا ودشنا خلال أمس واليوم، وغيرها من المتابعات الوزارية ومتابعة المديرية تستهدف اثابة ومكافأة المتميز، وتشير إلى الملاحظات وتعين على تلافيها وتذليل العقبات من أجل الحصول على أفضل نتيجة ومخرج من العملية التعليمية بالاستعانة بالأنشطة التي تدعم وتعزز تفاعل التلاميذ مع المؤسسة التعليمية وتزيد من إقبالهم عليها.