الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نقابة الأطباء بقنا تعلن الانتهاء من إجراءات ترخيص بناء للمقر الإدارى

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

أعلنت نقابة الأطباء بقنا، عن انتهاء إجراءات ترخيص البناء للمقر الإداري للنقابة بجوار نادي الشرطة في وسط مدينة قنا.

وأوضح الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام نقابة الأطباء في محافظة قنا اليوم الأربعاء، أن جهود النقابة نجحت في إنهاء إجراءات تراخيص البناء، وذلك بعد سنوات من التوقف، وهذا التخصيص جاء نتيجة الجهد والتكاتف بين أعضاء مجلس النقابة لخدمة القطاع الطبي والأطباء والأطقم الطبية.

تحقيق مطالب القطاع الطبي

وأكد الديب، أنه لن يدخر جهدًا في تحقيق مطالب القطاع الطبي والعمل على الارتقاء بها وتوفير خدمة لائقة بجيش قنا الأبيض.

وكان قد شارك الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ومدير مستشفي قنا العام في ورشة عمل عن تنظيم الأسرة بعد الولادة والأجهاض في القطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد المعطي، مدير عام خدمات تنظيم الأسرة بالقطاع الأعلى والخاص بقطاع تنظيم الأسرة. بوزارة الصحة والدكتور أحمدعسران، منسق مشروع مصر لتنظيم الأسرة بقنا، "جونسون" والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور أحمد مصطفى أبو المجد، مشرف طبي بإدارة تنظيم الأسرة والدكتورة أمل محمد الأمير، مشرف طبي، مساعد بإدارة تنظيم الأسرة وبمشاركة الدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء النساء والتوليد بقنا.

عقد ورش العمل يعود بالنفع والفائدة على الأطباء

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، ضرورة عقد العديد من ورش العمل الناجحة بما يعود بالنفع والفائدة على الأطباء بمحافظة قنا في جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضي بمحافظة قنا.

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