محافظ قنا يبحث سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا غير المرخصة

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال اجتماع موسع، سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بمراكز المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر وكيل وزارة العمل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، هشام محمد عبد السلام رئيس الاتحاد الاقليمى، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثل عن كلا من الحماية المدنية والصحة والشباب والرياضة والثقافة.

ومن جانبه، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 268 حضانة تابعة لمؤسسات المجتمع المدنى، و314 حضانة خاصة، و68 حضانة تعمل بمجال رياض الاطفال (8 مرخص، 60 قيد البحث).



وأضاف "عبدالباقي"، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع على ضرورة إلتزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلًا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم، موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتي جرى عمل حصر لها بإجمالي 97 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها، وتفعيل البروتوكول القائم بين التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم الخاص بترخيص حضانات رياض الأطفال مع الالتزام بتواجد لجنة تضم الجهات المعنية ( التضامن الاجتماعي -التربية والتعليم) لمعاينة حضانات رياض الأطفال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات للسير في إجراءات الترخيص، واعداد قاعدة بيانات لكافة حضانات رياض الاطفال على نطاق المحافظة، كما ناشد محافظ قنا جميع مديرى الحضانات التى تواجههم اى معوقات بحضور اجتماع يوم الاحد القادم الموافق 25 فبراير الجارى الساعة الواحدة.