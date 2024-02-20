الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق محافظة قنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومهندس مجدى بطرس مدير عام ري غرب ومهندس صالح  إبراهيم مدير عام رى شرق والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف المراكز  والقرى وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة بشأن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول تحسبًا لحدوث أي طارئ.


ومن جانبه، أكد محافظ قنا، متابعته الدورية للمشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال تبطين الترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير الدورية،.

 

ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من قبل الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف.


وأضاف الداودي، أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

 

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