وكيل "تعليم قنا" يشهد فعاليات "المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني"

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء التوعوي الذي نظمته وحدة الدعم والتواصل للمعلمين بعنوان "المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني"، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضمن مبادرة "التعليم الأخضر".

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام والدكتورة نجاة عبده مدير وحدة الدعم والتواصل بالمديرية وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة وموجهين عموم المديرية والموجهين الأوائل للمواد الأساسية والأنشطة ومديري المراحل التعليمية وممثلي مجالس الأمناء على مستوى المحافظة، وكذلك ممثلي الاتحادات الطلابية من الطلاب على مستوى المحافظة ومنسقي التواصل والدعم بكل الإدارات التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة، أهمية التوعية والتعريف بدور إدارة التواصل والدعم كحلقة وصل بين جميع أطراف العملية التعليمية، التعريف بالمحتوى التعليمي الإلكتروني، كيفية استفادة الطلاب من المحتوى التعليمي الإلكتروني، مميزات المحتوى التعليمي الإلكتروني، كيفية الوصول المحتوى الرقمي التعليم الإلكتروني.



وطالب منسقي التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بعقد لقاءات مماثلة بكل الإدارات التعليمية ومدارس المحافظة وإعداد تقارير بشأن مقترحات كل المعنين بالأمر من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، والتي تهدف لتطوير المحتوى الرقمي.

وأشار الدكتور وائل النجمى، إلى جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية، من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.وأن الوزارة اتاحت على موقعها المحتوى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

وأكدت الدكتورة نجاة عبده، دور الوزارة في إطلاق المنصة وأهميتها لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور كخطوة في سبيل القضاء على الدروس الخصوصية ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية وأن هذا المحتوى داعم أساسي للتعليم الأخضر