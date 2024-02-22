محافظ قنا: وفرنا 39 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاعين الحكومي والخاص

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه جرى توفير ٣٨٨١٤ فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي، بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، خلال العام الماضي.

وأضاف الداودي، بأنه جرى توفير ٥٥٣٥ فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و٣٣٢٧٩ بالقطاع الخاص منها ٣٣١٧ بمراكز وقرى المحافظة و٣٢٠٩٦ فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية و٣٤٠١ فرصة بالشركات والمصانع، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى إهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يتم استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.

في سياق أخر، كان قد وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مد فترة التعاقد 3 سنوات وتجدد لمدتين مماثلتين بزيادة 10% بعد السنة الاولى عن كل عام ولمدة 9 سنوات، والسماح لأصحاب شوادر الخضار والفاكهة بأنشاء ثلاجة تبريد وتجميد الفاكهة والخضار داخل كل بايكة، وذلك بعد استصدار التراخيص اللازمة فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، والتي يمكن من خلالها أن تظل الفواكه والخضراوات طازجة طوال العام، جاء ذلك خلال لقاءه مع التجار وأصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط مدينة نجع حمادى، لنقل نشاطهم التجاري إلى مجمع شوادر نجع حمادى الجديد.