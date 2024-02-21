الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تخفيضات تصل لـ30%.. محافظ قنا يطلق شارة البداية لمعرض "أهلا رمضان"

محافظ قنا
محافظ قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة البدء لمعرض "أهلا رمضان" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

و من جانبه قال محافظ قنا، إن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قنا يأتي بالتزامن مع افتتاح  معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأضاف الداودى، أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والاستراتجية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف من حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، من خلال تشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توافر السلع الغذائية وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المعرض مستمر حتى نهاية الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة، فضلا عن التنسيق مع مديري إدارات التموين على مستوى المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع  الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات.

 

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