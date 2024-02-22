الخميس 22 فبراير 2024
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محافظات

بخصومات 30%.. محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز الوقف

اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الدندراوية بمدينة الوقف، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، رافقه حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية. 

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ قنا، ومرافقوه أقسام المعرض التى تضم كافة السلع الغذائية والاساسية، والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الاسواق الخارجية، كما التقى ببعض الأهالى واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقال إنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض “أهلا رمضان” لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى على مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

شهر رمضان

وناشد محافظ قنا، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

قنا محافظ قنا محافظة قنا معرض أهلا رمضان اشرف غريب الداودي

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