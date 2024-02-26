الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمدينة المنصورة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى وزير التربية

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة؛ والذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

 

وقد تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية منتجات المعرض، حيث أثنى الدكتور رضا حجازى على جهود الطلاب فى تصنيع هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تقديم منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال نقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، كما تساهم المدرسة المنتجة في إكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتمائه لها.

تعليمات وزير التعليم لوضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي اقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيدًا بالمعرض والمنتجات المقدمة به.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلي أنه تم افتتاح عدد 21 معرض أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفه التجارية.

 

وقد تضمن المعرض المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية.

txt

متحدث التعليم يعلن "جاهزية" جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 (فيديو)

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال افتتاح المعرض،اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.

وكان قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

شهر رمضان المعظم المدرسة المنتجة الدكتور رضا حجازي معرض المدرسة المنتجة أهلا رمضان معرض أهلا رمضان منتجات النسيج

مواد متعلقة

تعليمات وزير التعليم لوضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 (إنفوجراف)

التعليم: توزيع الدرجات المخصصة للأسئلة المقالية على خطوات الحل

عاجل| تنبيه هام من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

حجازى يوجه بعدة تعليمات لوضع الأسئلة الفنية لامتحانات الثانوية العامة

رسميًا.. وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية 2024

"مدير تعليم الجيزة" فى جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

نشوى مصطفى تنهار بالبكاء لحظة خروج جثمان أحمد شوقي العطار (صور)

"شريف" يطالب بإثبات زنا زوجته: خانتني مع صاحب عمري

بشرة خير.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟