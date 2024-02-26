تعليمات وزير التعليم لوضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الاستعداد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

تعليمات وضع جدول امتحانات الثانوية العامة

وجاءت التعليمات كالتالي:

- مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

-إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك

- تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤

- يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٤.

-مناقشة اتحاد طلاب مصر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه

- الإعلان عن جدول الامتحانات قريبًا للطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وهي تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها، تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، تقديم 3 صور حديثة للطالب مقاس 6×4 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار، تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، ويجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها، كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب، وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.