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مصر

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

 

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والدكتور محمود حجاج مدير الادارة العامة للدعم والتواصل وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب، والأستاذ حازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

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وقد أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، وقدم شكره للمحافظ على دعمه للمنظومة التعليمية وتطوير المدارس، والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، وجهوده فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ووجه "المحافظ" خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية ودعمه المستمر للدقهلية من أجل النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة.

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وقال "مختار" إن محافظة الدقهلية شهدت خلال السنوات العشرة الماضية توسعا كبيرا في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها.

ومن المقرر أن يقوم وزير التعليم والمحافظ بعقد اجتماع مع القيادات التعليمية بالمحافظة وافتتاح وتفقد عدد من المدارس بالمحافظة.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لجميع المدارس على مستوي الجمهورية، فى بداية شهر فبراير الجاري. 

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