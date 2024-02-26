خطوات تسجيل استمارة 1 سري لـ الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث العالمية جوجل، من جميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، من أجل الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي.

استمارة 1 سري للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024 للترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، سيكون بداية من 25 فبراير الجاري، ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم "بوابة مركز المعلومات" .

خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024

ويستعرض "الدستور فى التقرير التالي، خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024:

بدء تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة، في إطار الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي: هنا.

ثم الضغط على تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024، وكتابة مسلسل المدرسة والبريد الإلكتروني وكلمة السر.

ستظهر بيانات المعلم حسب الترتيب الأبجدي يتم استكمال البيانات باختيار الموانع من الامتحانات إن وجدت واختيار الملاحظات.

يمكن للمعلم تسجيل كود المعلمن خلال تدوين كل البيانات الشخصية للمعلم «الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا، ويجب تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، وذلك من اجل أن يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٤.