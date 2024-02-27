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مصر

تعليمات مديريات التعليم بشأن أول اختبار شهر بالفصل الدراسي الثاني 2024

الدكتور رضا حجازى،
الدكتور رضا حجازى،

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية، بعدة تعليمات استعدادًا لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني 2024.

وقال مصدر داخل المديريات التعليمية، إن التعليمات جاءت كالتالي:

1-عقد اختبارات شهر فبراير، بأجزاء المنهج المقررة والتي تم تدريسها خلال شهر فبراير 

2- يتم إجراء الاختبار بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية

3- الاختبار جزء من الحصة الدراسية ولا يتم عقد الاختبار فى الحصة الأولى ولا الاخيرة وحسب ظروف كل مدرسة.

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وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اجتماعًا، أمس الاثنين، مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

واستعرض "حجازي" الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد أيضًا ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني مجانًا للطلاب بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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واستعرض الدكتور رضا حجازي الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

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