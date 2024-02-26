حجازى: مدارس "EILS" حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية.. ومصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل

افتتح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عدد (٢) مدرسة رسمية دولية "IPS" ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" بالمحافظة.

وقد افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة IPS-Mansoura، حيث تفقدا المدرسة التي تضم مرحلتين رياض أطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي، كما أن المدرسة تدرس المناهج البريطانية، بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية والقومية، ويبلغ عدد الفصول بها 28 فصلًا، ويستوعب المبنى 56 فصلًا دراسيًا، بمعدل أربعة فصول وينمو حتى نهاية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة.

وقد توجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح مدرسة مصر المتكاملة للغات بقرية دميرة بإدارة طلخا التعليمية، وتبلغ مساحتها ٣٢٥١ كم مربع بإجمالي عدد فصول ۲۲ فصلًا، وتتمثل الفصول التي تم تشغيلها في فصلين Fs1.

ووجه الوزير بتجهيز قاعات المدرسة بسمارت بورد (الشاشات المجهزة)، ومعامل الكمبيوتر، ومعامل فونتكس (الصوتيات)، وتجهيز الملاعب.

كما افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة والتي تضم عدد 28 فصلًا وتبلغ مساحتها 13225 مترًا مربعًا.

وأوضح الوزير أن مدارس مصر المتكاملة لغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.

وأكد الوزير أن هذه المدارس تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقًا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع، ويعتمد نظام الدراسة بها على تخصيص ٨٠٪؜ للأنشطة و٢٠٪؜ للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلًا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن المدارس الرسمية الدولية تقدم أيضًا نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعدادها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

وأكد الدكتور أيمن مختار أن ما نشاهده يوميًا من افتتاح للمدارس وفي المقدمة المدارس الدولية واللغات هو نقله حضارية غير مسبوقة في مجال تطوير المناهج التعليمية للنهوض بالتعليم في ظل بناء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلي أن نهضة الأمم لا تتحقق إلا بالتعليم.

وثمن المحافظ جهود الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم المبذوله من أجل تطوير المناهج التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلي أن الوزير منذ توليه مهام عمله حرص كل الحرص علي دعم المعلمين وحل كل مشاكلهم وسد العجز بالمدارس وتدريبهم علي أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لأنهم العمود الفقري للعملية التعليمية فبدون المعلم وبدون تأهيله وتدريبه لن تكون هناك عملية تعليمية ناجحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية والأستاذ خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطية، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.