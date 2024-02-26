"التعليم الأخضر منهجية حياة".. لقاء توعوي لوحدة الدعم والتواصل بـ"تعليم نجع حمادي"

نظمت وحدة الدعم والتواصل بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، لقاءا توعويا بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية، حول مبادرة "التعليم الأخضر منهجية حياة" وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وبناء على تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بقنا، والدكتور وائل سيد مدير التعليم العام، والدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة الدعم والتواصل بالمديرية، وإشراف الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، ومديري المراحل التعليمية بتعليم نجع حمادي، ورئيس مجلس الأمناء، ومنسقي وحدة الدعم والتواصل بالمدارس.

استهل الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، اللقاء التوعوي بكلمة استعرض خلالها أهمية وحدة التواصل والدعم للمعلمين، وشدد على تفعيل عمل الوحدة داخل المدارس.



وتطرق المحاسب رمضان على أبو زيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، إلى أهمية مفهوم التعليم الأخضر وأهمية التكنولوجيا في العصر الحالي، ومدى توجهات المنظومة الجديدة في مواكبة الاتجاهات الحديثة لبناء المناهج.



وأضاف أحمد محمد عزت منسق وحدة التواصل بإدارة نجع حمادى التعليمية، أن محاور اللقاء تتضمن التعريف بوحدة الدعم والتواصل للمعلمين، ورقمنة التعليم الإلكتروني.



بينما تناول منتصر محمود عبد الرحيم المسئول التكنولوجى بوحدة الدعم والتواصل بتعليم نجع حمادي، من خلال العرض التقديمي التعليم الأخضر منهجية حياة، والتعريف بالمحتوى التعليمى الإلكترونى، مميزات المحتوى التعليمي الإلكتروني، وكيفية الدخول على منصة التعليم الإلكتروني، ومدى استفادة الطلاب منها من خلال منهج مبسط، ومواد إثرائية، والحصص المسجلة.