السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة العامة في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم توفير 27 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بشركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة العامة بقفط عن طريق إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام.

وأضاف عبدالباقي، أن فرص العمل التي تم توفيرها بالمنطقة الحرة العامة بقفط، تشمل مدير تسويق دولي، مدير تسويق محلي، مدير إنتاج، فني غلاية،  فني معمل كيميائي، فني كهربائي صيانة، محاسب، موظف علاقات عامة، آمين مخازن، سكرتيرة، وعاملات إنتاج وبوفية ونظافة وأمن.

وأوضحت سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أن الإدارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أزمة البطالة تشغيل الشباب في القطاع الخاص

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