محافظ قنا: طرح 25 ألف دجاجة بأسعار تنافسية تزامنا مع حلول شهر رمضان

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن جاهزية مشروعات الأمن الغذائى، لطرح 25 ألف دجاجة بيضاء للجمهور بأسعار تنافسية خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية، والمنحل ومشروع الثروة السمكية.

رافقه خلال الجولة، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى بقنا، وأشرف محمد الطيب مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وشملت الجولة المرور علي عنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز 25 الف من فراخ التسمين البيضاء بعمر 22 يوم والتي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، وسيتم الذبح داخل المجزر الالى، خلال 10 أيام، حيث تشمل تلك المنتجات دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه، قوانص وقلوب،

وتابع محافظ قنا، سير العمل بمشروع إنتاج البيض حيث تفقد القطعان المنتجة للبيض بنوعيه "الأبيض والأحمر"، وتفقد، اعمال توسعة المنحل بطاقة 100 خليه نحل ويجرى توسعته ليستوعب اكثر من 300 خلية، واطمئن على سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يتم توزيع انتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

واختتم محافظ قنا جولته بالمرور على مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات (طماطم شيرى – طماطم بلدي – خيار – فلفل حار – فلفل رومي – فلفل ألوان – باذنجان أبيض وأسود ) وتتم زراعتها بنظام الري الحديث باستخدام سماد عضوي نقى.

وتابع “الدوادي” عملية انتاج محصول الخيار الذى سيتم طرحة بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتجهيز زراعة 20 فدان من محصول البرسيم والشمر والذى يتم استخدامه كأعلاف تسمين لمحطتي الالبان 1 و2 بمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.