الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طرح قطعة أرض لإقامة مركز تجارى وسط قنا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن إعادة طرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة ١٢٠٠ م٢ المملوكة للمحافظة "كازينو قنا السياحى سابقا" للتأجير لإقامة مبنى لاستغلاله مول تجاري متعدد الطوابق بارتفاع بحد أقصى ١٣م، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة المحافظة طبقًا للقانون رقم "۱۸۲" لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأضاف الداودي، أنه جارٍ تحديد مواعد المزايدة العلنية العامة طبقًا للقانون رقم "۱۸۲" لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن المحافضة تعمل على استغلال المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة للاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة، موجهًا بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكل الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة، بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

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