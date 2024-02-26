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مصر

حجازي: الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى من الحدث

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

 

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، مؤكدًا حرصه على حضور هذه  اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

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ومن جهته، رحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بجهوده ودعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية ومتابعتها، وتطبيق أنظمة تعليمية جديدة وإنشاء وتطوير المدارس.

 

واستعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث شدد الوزير على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا على العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

 

وقد أكد الوزير أيضا على ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الالكتروني مجانًا للطلاب بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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واستعرض الدكتور رضا حجازي الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

 

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، في متابعة هذه الإجراءات وايصال كافة المعلومات عنها للطلاب بالمدارس، مشيرا إلى أن إدارة الدعم والتواصل عقدت ١٦ ندوة خلال أقل من شهر بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة للتعريف بالمواد التعليمية والتدريبية للطلاب وتوضيح كافة مميزات هذه المواد وقياس ردود الأفعال حولها؛ وذلك من أجل التطوير والتحديث المستمر.

 

كما أكد الوزير على أهمية الالتزام بممارسة الأنشطة من خلال تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يعمل على جذب الطلاب للمدارس، واكتشاف الموهوبين.

 

كما وجه الوزير بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.

 

وأشار الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة فى التعليم المصري، ومن بينها نموذج  المدارس الرسمية الدولية "IPS" والتى تقدم خدمة تعليمية متميزة، بتكلفة مناسبة، وكذلك مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" والتي تم افتتاح ٤ مدارس منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه النماذج التعليمية بمختلف المحافظات، والتى تضم معامل للغات، وتعتمد على الأنشطة كالتوكاتسو، والمهارات الحياتية والتعامل مع الأقران، والمشروعات البحثية.

 

وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير هذه المدارس من خلال اختيار المعلمين الأكفاء، والبنية التحتية المناسبة، والتأكيد على التواصل مع أولياء الأمور، وتفعيل الأنشطة التعليمية، وأداء الطلاب الأكاديمي داخل المدرسة.

 

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم بشكل متواصل.

 

كما تطرق الوزير لمسابقة ٣٠ ألف معلم، واطمأن على تسكين الدفعة الأولى فى المحافظة واستقرارهم، مؤكدًا على أن النهوض بالعملية التعليمية يتحقق بمعلمين على درجة عالية من التفتح والقدرة على الإدارة والتفهم، وامتلاك المهارات التى تؤهلهم للتدريس، مؤكدا أنه  سيتم منح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى، لإعادة اجتياز التدريب، مع معلمى الدفعة الثانية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب، وحازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

الدكتور رضا حجازي انتظام الفصل الدراسى الثانى متابعة العمليه التعليمية المواد التعليمية والتدريبية ضبط العملية التعليمية

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