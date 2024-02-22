الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تعلن انطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوي - فني تأسيس عسكري"

مدرسة ثانوي
مدرسة ثانوي

في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، تم إطلاق مسابقة أكفأ مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوي عام - فني تأسيس عسكري)، وذلك في الفترة من 17 فبراير إلى 7 مارس 2024.

وتهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس بين طلاب المدارس الثانوية، ورفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن متابعة تطوير الحالة الإدارية والفنية للمدارس خلال العام الدراسي 2023-2024، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المشتركة في المسابقة (597) مدرسة.

يذكر أن التأسيس العسكري يطبق في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتحقيق الانضباط الطلابي من حيث الالتزام بالحضور والمظهر العام والسلوكيات التي يمارسها الطالب داخل المدرسة، وكذلك زيادة الوعى الوطني لدى الطلاب بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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التربية والتعليم الدفاع الشعبي والعسكري أكفأ المرحلة الثانوية ثانوي عام فنى تأسيس

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