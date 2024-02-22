"التربية النوعية" بأسيوط تنظم أول ملتقى طلابي للدراسات العليا والبحوث

نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، فعاليات "الملتقى الطلابي الأول للدراسات العليا والبحوث"، تحت إشراف الدكتور وجدي نخلة، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ناريمان سعيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بهدف عرض القدرات البحثية العلمية؛ لباحثي الكلية بأقسام؛ الإقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية.

الملتقى فرصة مهمة لإثراء الحركة البحثية بالكلية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أهمية ملتقى الدراسات العليا بين أقسام كلية التربية النوعية، والذي يسلط الضوء على أهمية الأبحاث العلمية البينية المشتركة، بين الأقسام المختلفة بالكلية، ومع الكليات الأخرى؛ وذلك ينعكس فى تطوير مخرجات البحث العلمي والإرتقاء بها، معربًا عن أمله أن يتم الجمع بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة؛ في إنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.

وشهدت فعاليات الملتقى حضور الدكتور جمال بدر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد عبدالباسط، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة هند محمد على رئيس قسم الإقتصاد المنزلي، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية.

وثمن الدكتور جمال بدر، الجهود البحثية لباحثي كلية التربية النوعية، موجهًا بضرورة عمل أبحاث علمية مشتركة بين كلية التربية النوعية، وكليات؛ الزراعة والطب البشري والطب البيطري والصيدلة؛ مما يسهم فى ارتقاء العملية البحثية بالجامعة.

وقال الدكتور وجدى نخلة؛ أن الملتقى يتضمن عرض (17) بحث عِلمي ( نظري وعَملي) لباحثي الكلية فى تخصصات؛ الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، كاشفًا أن الملتقى يعد فرصة؛ لتبادل الرؤي ووجهات النظر بين شباب الباحثين، وأساتذة الكلية في مختلف التخصصات، ما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات البحثية للكلية.

وأشارت الدكتورة ناريمان سعيد، إلى أن جميع الأبحاث المعروضة بالملتقى يتم نشرها فى مجلة الكلية "حوار جنوب جنوب"؛ لتكون مرجعًا لطلاب وباحثي الكلية.

وعلى هامش أعمال الملتقى، افتتح الدكتور جمال بدر، معرض أعمال الباحثين بالكلية، حيث شملت معروضات قسم الإقتصاد المنزلي؛ بعض المنتجات الغذائية، التى تم معالجتها؛ بإضافة المغذيات المختلفة؛ كبذور العنب، والكركم، والعدس، ودقيق الذرة، والأرز، والتي تعالج الأمراض المختلفة كالأنيميا، وهشاشة العظام، وحساسية الجلوتين، بالإضافة إلى عرض بعض الأزياء التى تحاكي التراث المصري بصورة معاصرة، كما تضمنت معروضات قسم التربية الفنية، بعض القطع الفنية كالحٌلى، واللوحات المستوحاه من الطبيعة، باستخدام خامات الطين، والخزف، والخشب، والنحاس والأحجار الكريمة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر