محافظ أسيوط في اجتماع الغرفة التجارية: مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، بحضور المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، في مقر الغرفة التجارية بحي شرق، لمناقشة سبل المشاركة في دعم جهود الدولة في فتح منافذ ومعارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن دعم جهود القطاع الخاص وفتح استثمارات جديدة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن بحث سبل دعم الغرفة التجارية للاسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة.



شارك في الاجتماع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط.



بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المحاسب عمرو أبو العيون بمحافظ أسيوط وأعضاء المجلس، مثمنًا دور المحافظ في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع مشروعات مدرة للدخل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة ولذوى الهمم، فضلًا عن تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التموين لفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بكافة قرى المحافظة.



جذب استثمارات جديدة



ووجه محافظ أسيوط الشكر لرئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لجهود التنمية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وتنسيق الجهود مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في كافة المناسبات والفعاليات وبخاصة جهود فتح منافذ ومعارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم ومواجهة ارتفاع الأسعار الغير مبرر من بعض التجار.



وأوضح موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية على تخصيص مبلغ مليون جنيه من الاحتياطي العام للغرفة لتخصيصه كصكوك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة سيتم توزيعه بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الأسر المستحقة لتخفيف العبء عنهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الاكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم معلنًا التوسع في فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية لتصل إلى أكثر من 26 معرض ومنفذ ثابت، لتوفير السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الألبان - الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع الأحداث العالمية الجارية.



يأتي ذلك تزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.



وناشد محافظ أسيوط، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين بتنسيق الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض، والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم،مشددًا على تنفيذ الكتب الدورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأسعار والسيطرة عليها ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، لافتًا إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع