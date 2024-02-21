مليون جنيه صكوك رمضان للأكثر احتياجًا من الغرفة التجارية بأسيوط

أعلن عمرو أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد عن موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بالتبرع بمبلغ مليون جنيه لعمل صكوك شهر رمضان للفئات الأكثر احتياجًا على أن تقوم بتوزيعها مديرية التضامن الاجتماعي.

أوضح المحاسب عمرو أبوالعيون أن هذا يأتي من منطلق المشاركة المجتمعية للغرفة التجارية المصرية بالمحافظة للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

طالب أبوالعيون المواطنين بضرورة المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خاصة في شهر رمضان الذي يعم فيه الخير على جميع المواطنين؛ حرصًا من الجميع على توفير الالتزامات الأساسية والرئيسية لهذه الفئات.

جانب من الاجتماع