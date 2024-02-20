الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط: خدمة جديدة للاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد

عداد المياه
عداد المياه

تمكن الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من استحداث خدمة جديدة ضمن خدماته التي يقدمها للمواطنين من خلال الاتصال على ١٢٥ من أى تليفون للاستعلام عن  الفاتورة وتسجيل القراءة والتعرف على قيمة الفاتورة الشهرية، فضلًا عن مختلف الخدمات التي يقدمها مثل الرد على كافة استفسارات العملاء واستقبال شكواهم والسعي لحلها حتى يتم الحل الفعلي لها.


وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأن الخط الساخن يمثل القلب النابض لشركة مياه أسيوط في تواصله مع العملاء على مدار الساعة للرد على استفساراتهم واستعلاماتهم المتعلقة بالخدمات التى تقدمها الشركة،كما أنه أسهل قناة اتصال يمكن التفاعل معها من بين قنوات التواصل المتاحة بالشركة.


إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية


وتبشر مياه أسيوط عملائها الكرام بإمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية وإمكانية التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ وتسجيل القراءة الموجودة في العداد مع بداية كل شهر ميلادى حتى مرور أول عشرة أيام من نفس الشهر وبالتالي التمكن من تحديد قيمة الفاتورة وعدد الأمتار المستهلكة فضلا عن التخلص من مشكلات التراكمات للامتار غير المحاسب عليها.


وكان قد تفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد محطة مياه أبوتيج المرشحة، الجاري عمل توسعات بها ضمن مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية التى نجحت في تغيير وجه الحياة بمختلف القرى التى توجهت إليها وخرجت بها من إطار العشوائية إلى المدنية بتوافر مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي.


استمع "الشرقاوي" إلى شرح المهندس وليد عبدالواحد مدير المحطة بأن مرشحات أبوتيج  تعمل بنظام الترشيح السريع، بطاقة إنتاجية 43،200ألف م3/يوم وتضم المحطة 2 مروق و8 مرشحات، على أن تتضاعف طاقة المحطة بعد نهو أعمال التوسعات بها الموجهة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتغدو طاقتها 86،400ألف م3/يوم ويصبح ما تمتلكه المحطة عدد(4) مروقات و16 مرشح لتغذية مركز أبوتيج بالكامل.

بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الاتصال على ١٢٥ من أى تليفون للاستعلام عن الفاتورة وتسجيل القراءة والتعرف على قيمة الفاتورة الشهرية كافة استفسارات العملاء

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