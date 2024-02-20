الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتذليل العقبات وحل أي مشاكل قد تطرأ على أرض الواقع أمام نهو تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسرع وقت ممكن، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030م.

وأكد اللواء عصام سعد أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ميدانيا

وشدد محافظ أسيوط على متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل، وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وسوزان محمد، مسئول وحدة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تقف أمام نهو تنفيذ المشروعات.

وأضاف محافظ أسيوط أنه جاري العمل على قدم وساق لنهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة كمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555مليون جنيه فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات.

وأكد سعد إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كل المشروعات بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل مع الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تذليل العقبات وحل أي مشاكل قد تطرأ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: 40 مليون جنيه دعم لمشروعات التمكين الاقتصادى بمحافظة أسيوط

وزيرة التضامن تتفقد معرض مشروعات منظمات المجتمع المدني بأسيوط وسوهاج

جامعة أسيوط تستقبل وفد الكلية الملكية ببريطانيا لاعتماد مستشفى صحة المرأة

الأكثر قراءة

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة