وزيرة التضامن: 40 مليون جنيه دعم لمشروعات التمكين الاقتصادى بمحافظة أسيوط

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكاى اندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية فى مصر، مساء اليوم الإثنين، حفلًا لاستعراض أبرز انشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدنى العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى إطار مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم التقديم والترحيب لنهى سالم مسئول المراسم بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى ثم عرض فيديو قصير عن حصاد الأنشطة وقصص النجاح وبعض النماذج الإيجابية من المستفيدين من مشروعات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج ثم كملة الدكتور حاتم جلال زكى، ممثل جمعية الطفولة والتنمية والدكتور أيمن صادق، ممثل جمعية كاريتاس مصر ثم عرض فني قصير واستعراض غنائي لأطفال جمعية كاريتاس مصر وآخر للفتيات المستفيدات من مشروع مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة بعنوان "لا تقتلوا الأمل" عن مناهضة زواج الاطفال.



مشروعات تمكين اقتصادي



وأشاد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ورئيس قطاع الحوكمة، بهذه النماذج الناجحة والشباب الذي عرض تجربتهم واستفادتهم من المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظتي أسيوط وسوهاج.

وقدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي والقائمين على التنظيم والجمعيات الأهلية القائمة على التنظيم وما يقدمونه من مشروعات وأنشطة على أرض المحافظة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته وهو ما يؤثر في المحافظة، ككل مؤكدًا اعتزازه وتقديره بقصص ونماذج النجاح مشرفة ومضيئة للفتيات والشباب سوف يكون لهم دور في مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في استكمال وبناء وتنمية الوطن.

وأكد "سعد" على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات وتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى العمل على تكافؤ الفرص والوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلي والخاص من أجل تنمية المواطن والمجتمع.

وأشار إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة والشباب والفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير تكافؤ الفرص، مستعرضًا بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والقرى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أهمية الإستثمار في البشر نظرًا لأهمية العنصر البشرى ودوره فى التثقيف والتنوير ومواجهة التحديات مع مراعاة عدم التمييز في التعامل مع المواطنين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات تعزيزًا لقيم المواطنة والانتماء والمسئولية الجماعية.

40 مليون جنيه دعم لمشروعات التمكين الاقتصادي

وأعلنت "القباج" عن دعم وتنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة والفعاليات خلال العام الحالي من بينها ورش عمل ومشروعات تمكين اقتصادي بإجمالي 40 مليون جنيه بمحافظة أسيوط وتوفير أجهزة تعويضية (كراسي متحركة، سماعات أذن ...) بقيمة 20 مليون جنيه وتحمل لمصروفات تعليمية لطلاب (مدارس وجامعات) متأخرين في دفع المصروفات المدرسية على مستوى المحافظة بحيث نكافح التسرب من التعليم، فضلًا عن دعم وتوفير مصروفات وخدمات مختلفة للأشخاص الذين تخطوا سن الـ21 عامًا في 6 مؤسسات رعاية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم معارض للأسر المنتجة بالمحافظة برعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وأشارت إلى إعلان مزيد من الشراكة والدعم للمجتمع المدنى وتنفيذ برامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" قريبًا.

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