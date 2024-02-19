الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب تجدد خصومة ثأرية.. جنايات أسيوط تحيل أوراق 26 متهمًا لمفتي الجمهورية

محكمة جنايات أسيوط
محكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق 26 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة شخصين وإصابة ثالث عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.


كانت قد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة، والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.


إطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد


تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومصرع "أحمد. ع" و"عثمان. أ" وإصابة "عبدالوارث.ع".


وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة 26 متهما من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليهما حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجني عليهم وقاموا باطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب خصومة ثأرية.


وحضر المتهمون إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة لسماع النطق بالحكم في القضية بعد أن قام كلا من "العياط ح م،  محمد ث  ا س، أحمد ب، محمد ع، حسنى ح، عبد المعز ز، أحمد ص، خالد م، سيد ا، محمد ا، أحمد ح، أشرف ع، أحمد م، خالد ف، محمد ا، حسين م، أحمد ب، محمد م، أحمد م ب، حسين ع، ياسين ا، أسامة م، كمال ح، حازم م، محمود ع  ،حسنى ا"،  عقب تجدد خصومة ثأرية بقتل كلا من “أحمد ع ع ع"، و”عثمان ا ع" بسلاح آلي كان بحوزتهم وإصابة ثالث.

الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط فضيلة مفتي الجمهورية بإنهاء حياة شخصين وإصابة ثالث جنايات مركز الفتح بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد

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