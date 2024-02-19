محافظ أسيوط يستقبل وزيرة التضامن ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واليكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في مصر وكاي اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية في مصر، في مستهل زيارتهم للمحافظة اليوم لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات بعض منظمات المجتمع المدني العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج ضمن مكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية في إطار مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".

جاء ذلك بحضور النائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي والدكتور حاتم جلال الدين زكي رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط والدكتور أيمن صادق ممثل كاريتاس مصر، وبعض أعضاء مجلس النواب والصحفيين والاعلاميين وممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت فعاليات الاستقبال بتقديم الورود وتقديم بعض الفقرات الغنائية التي قدمها فريق كورال مدرسة النيل المصرية الدولية ونالت اعجاب الجميع.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ، معرض الأسر المنتجة والمشغولات اليدوية والحرف التراثية والمقام ببهو ديوان عام المحافظة على هامش زيارة الوزيرة للمحافظة اليوم ضمن خطة المحافظة للتمكين الاقتصادي للمرأة وفي إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا لتوفير مستوى معيشة كريمة لهن وجعلهن قادرات على الإنتاج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمعت الوزيرة إلى شرح من بعض السيدات ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة في المعرض لأهم المنتجات اليدوية والحرف التراثية التي يضمها المعرض، وشاهدوا أقسام المعرض المختلفة والتي شارك بها الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ومركز تأهيل الفتيات ووحدة التدريب والتأهيل التابعة للمحافظة وذوي القدرات الخاصة وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم منتجات من "التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث الاسيوطي، فضلًا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الغذائية والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة ومعروضات الثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وإدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة "منصة أيادى مصر"، وذلك في إطار حرص واهتمام المحافظة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية وماكينات الخياطة من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الانسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالاستقبال وبمعرض الأسر المنتجة والمستوى المتميز للمعروضات وأبدت إعجابها بالمنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط.

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للسيدات والأسر المنتجة وذوى الهمم من خلال فتح معارض متنوعة لتشجيعهم على عرض منتجاتهم بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلًا عن الدعم المقدم من بعض المنظمات الدولية ومنها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بمشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية "واستمعت إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها المحافظة لرعاية المواهب في سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة بما يخدم أهداف التنمية المنشودة ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل وتحقيق أحد أهداف تمكين المرأة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه ومساندته المستمرة للأسر المنتجة والسيدات المعيلات وذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ومساعدتهم من خلال توزيع المشروعات المدرة للدخل وتنظيم المعارض التي تساهم في تسويق منتجاتها.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة