جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات حفل ختام منتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا

اختتم مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط بالتعاون مع شركة تكنوسبيس، فعاليات الحفل الختامي لمنتدى الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا "تصفيات جمهورية مصر العربية قطاع الصعيد"، بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد الاتحاد الدولي للعلوم والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبده، أستاذ الهندسة الكهربائية، ورئيس مركز الدراسات والتنمية المستدامة، والدكتورة مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولفيف من الفرق الطلابية من المدارس المختلفة بالصعيد في القطاعات العمرية من سن 5 إلى 14 سنة.



تأهيل شباب جامعة أسيوط لتمثيل مصر في نهائيات المنتدى الأفرو- آسيوي



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية، التي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تسهم بشكل إيجابي في رفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيمن بينهم، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تعكس اهتمامها بمجالات دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى بحرص إدارة الجامعة على دعم كافة المنتديات والفعاليات والمسابقات التي تنمي الإبداع والابتكار لدى الطلاب والعمل الجماعي، وتغرس بداخلهم روح المنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذا المنتدى، حيث تعد الجامعة شريكا استراتيجيًا في تنظيمه، وذلك انطلاقًا من أهميته ودوره فى تعريف الدول الإفريقية والآسيوية بآخر التطورات في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبده، أن مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، شريكًا رئيسيًا في دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد، حيث ضم المنتدى ٩ مسابقات في الروبوت والعلوم، والابتكار، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، وبمشاركة ٥٦ فريقا في التنافسات بين الطلاب من ٥ - ١٤ عامًا.

جانب من الجولة

جانب من الجولة