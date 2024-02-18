رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج للطلاب بجميع الفرق الدراسية، وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات، ومراعاة المنحنى الاعتدالي، وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.



وأشار "المنشاوي" إلى قبول الالتماسات بشأن التظلمات خلال شهر من إعلان النتيجة، باستثناء كلية الطب البشري، حيث يتم الالتماس خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، لافتًا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بجميع كليات، ومعاهد الجامعة بلغوا 90 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، و9400 طالب بالبرامج الخاصة.



قبول الالتماسات بشأن التظلمات خلال شهر من إعلان النتيجة



وقدم "المنشاوي" الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكليات على الالتزام بالتعليمات، والتوجيهات، والضوابط الامتحانية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 /2024، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ وفقًا لنظام كل كلية، وطبيعة الدراسة بها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، والسداد.



وصرح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن كليات الجامعة، ومعاهدها أنهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، 24 يناير الماضي، بمختلف الفرق الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتم إعلان نتائج امتحانات بعض الكليات، وفتح باب الالتماسات.



وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إعلان كليات العلوم، والزراعة، والفنون الجميلة، والتمريض، والتربية، والصيدلة، نتائج امتحاناتها عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالمولى، أنه جاري العمل في جميع الكليات لسرعة إنهاء أعمال الكنترول وظهور النتيجة وإعلانها للطلاب وعرضها علي موقع الجامعة مع قبول الالتماسات خلال شهر من إعلان النتيجة وقبول التماس كلية الطب خلال 15 يومًا.