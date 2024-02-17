محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل "ممارسات المشاركة المجتمعية"

شاركت محافظة أسيوط في ورشة عمل "ممارسات المشاركة المجتمعية"، بحضور ممثلي 4 محافظات (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا)، وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS"، والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر، حيث يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وعقدت ورشة العمل بمشاركة ممثلي 4 محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا"، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتي استمرت لمدة يومين.

الدولة تقدم الدعم اللازم لمشروعات مياه الشرب



واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم أفضل تجارب المشاركة المجتمعية، التى تم تبنيها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيدًا بالدعم المقدم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للبرنامج ولمشروع تعزيز خدمات مياه الشرب، فضلًا عن المتابعة المستمرة للدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما تم استعراض ومناقشة بعض التجارب من خلال أنشطة المشاركة المجتمعية المطبقة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وشركاء التنمية الدوليين، وعلاوة على التجارب التى تم تنفيذها من خلال المكون الأول لمشروع "تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر".

كما استعرض أحمد محرز، خلال الورشة، بعض الأدوات والآليات المعمول بها من أصحاب المصلحة وأفضل الممارسات في مجال المشاركة المجتمعية، والتي تصلح مدخلات في "دليل أدوات وإجراءات المشاركة المجتمعية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، المقرر إعداده وإصداره كجزء من حزمة أدوات التوعية التي سيعمل المشروع على إنجازها من خلال المكون الأول بالتعاون مع الجهات الوطنية والمحلية الشريكة، وتمت مناقشة تلك الأدوات للوصول إلى مخرجات نهائية ستتم الاستفادة منها، وأشارت أميرة الصيرفي إلى ضرورة وضع ضوابط ومحددات للخطوط العامة لمحتوى دليل أدوات وإجراءات المشاركة المجتمعية.

كما تم تقسيم مجموعات عمل لوضع بعض أدوات وإرشادات الدليل ضمن المكون الأول بالتعاون بين كل الجهات.

كما استعرض عمر عثمان وشيماء سليمان بعض تجارب برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بعض المحافظات والمشروعات القومية العاملة في مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية سواء محليًا بالمحافظات أو مركزيًا مع وزارة التنمية المحلية وذلك بمشاركة ممثلي المحافظات الأربع.

وانتهت الورشة بتوصيات تحديد الخطوط العامة لمحتوى الدليل من أدوات وإجراءات وإرشادات موحدة تتعاون في تنفيذها مختلف الجهات المتداخلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن استدامة ما يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معلنًا عن دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مناشدًا جميع المشاركين في ورش العمل والتدريب بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليًا ومركزيًا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع جهود الدولة المصرية.

جانب من التدريب بمحافظة أسيوط

جانب من التدريب بمحافظة أسيوط

جانب من التدريب بمحافظة أسيوط