السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: صيانة كشافات إنارة ونظافة وتمهيد طرق وشوارع بمركز ديروط

حملات النظافة
حملات النظافة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات صيانة كشافات الكهرباء ونظافة وتمهيد طرق وشوارع بمركز ديروط ضمن الجهود المبذولة للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 بكل الطرق الممكنة.

وأكد سعد استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكل قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون، لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة.

تذليل العقبات لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وطبقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وأوضح أنه تم شن حملات لصيانة الكشافات وتركيب واستبدال لمبات واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك الكهربائية وتركيب كشافات الكهرباء بطريق شرق الترعة وطريق المقابر بنطاق مركز ديروط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع حوالي 80 طن قمامة خلال حملات على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية عدد من الشوارع بالقرى التابعة من بينها (صنبو، وجرف سرحان..)، فضلًا عن عدد من الشوارع بنطاق المدينة من بينها (شارع المستقبل، وحى حسام كيلانى، والمطحن، وموقف صنبو، وشارع الثانوية العسكرية، والمعهد الديني، ومدرسة التجارة، وشارع دكتور زعزوع...) وغيرها.

جاء ذلك خلال حملات، برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابه ورؤساء الوحدات القروية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر والحاويات لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ حملات صيانة كشافات الكهرباء ونظافة وتمهيد طرق للنهوض بكافة الخدمات للتنمية المستدامة للصعيد حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق

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