تنظيم ندوات توعوية للطلاب والطالبات بالمدارس عن الصحة الإنجابية والخصائص السكانية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة.

زيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية

وأوضح محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والتي تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

مناقشة مخاطر الزيادة السكانية

وفي هذا الإطار واصلت وحدة السكان بمركز أسيوط تنظيم ندوات توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وفوائدها الايجابية واخطارها السلبية على الأسرة والمجتمع ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبإشراف حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعبد الرحمن هريدي سكرتير عام المركز والمشرف على وحدة السكان بالمركز وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة.

و تم تنفيذ ندوات بمدرسة مسرع الإعدادية المشتركة عن التعداد السكاني والخصائص السكانية وتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية وصحة الشباب والمراهقين والتعليم والإعلام والتواصل الاجتماعي.

كما ناقشت الندوة ونفذت حوارا مع طلاب الدمج ومعرفة أي عقوبات من المدرسة والمرور لمعرفة احتياجاتهم وذلك بحضور فتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للسكان ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى حسين وأمال حمدي مدير وحدة السكان بمركز أسيوط ومنى عبدالمالك عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز وسميرة شوقي مسئولة وحدة السكان بالمركز.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة