إحالة 11 طبيبًا وممرضة للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل فى أسيوط

أحال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 5 أطباء، و6 ممرضات للتحقيق خلال جولة مفاجئة للدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط في ليلة ممطرة، حيث تمت مفاجأة كل مستشفيات مدينة أسيوط الصدر والرمد وحميات أسيوط والنساء والتوليد وأسيوط العام والإيمان العام منذ الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة فجرًا.

وكان وكيل وزارة الصحة بأسيوط، قد قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، ودكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، وعضوية دكتور محمد عباس، مدير إدارة المتابعة وأحمد فرغلي، مفتش مالي وإداري وفريق من أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار وتفعيل الحملات المفاجأة على كل المنشآت الصحية بأسيوط، والمرور المستمر على المنشآت الصحية كافة، في مختلف الأوقات.

مرور مفاجئ على المستشفيات

قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات مدينة أسيوط، وتفقد سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والاقسام الداخلية والعمليات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الاوقات ورصد الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم، والاستماع إلى متطلباتهم، للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات.

من جهتها، عقدت اللجنة لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضى والمرافقين وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

فيما أشار الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط إلى أنه تم وضع خطة قادمة لمفاجأة كافة المنشآت الصحية من المستشفيات والوحدات فى كافة أنحاء أسيوط فى مختلف الأوقات حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضي.

فيما أكد الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، أن الجولات علي مستشفيات أسيوط العام الإيمان العام حميات اسيوط صدر أسيوط رمد أسيوط النساء والأطفال اسفرت عن غياب ممرض بمستشفى حميات أسيوط وغياب 2 أطباء بمستشفى أسيوط العام وغياب 2 أطباء وممرض واحد بمستشفى النساء والأطفال، وغياب طبيب واحد بمستشفى رمد اسيوط وغياب 3 ممرضات، وترك عمل لممرض واحد بمستشفى صدر أسيوط، ولا يوجد فنى غازات نوبتجى.

وأضاف أنه تمت مراجعة سير العمل بالمستشفيات ومتابعة تواجد الأدوية والمستلزمات، وتم ملاحظة عدم تواجد مدير مناوب بأغلب المستشفيات، وتم التنبيه على وجوب تكليف مدير مناوب لكل فترة عمل ومتابعة إعداد مقدمي الخدمة، وتناسبها مع عدد المرضى لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية.

الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،

الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،

الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،

الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،

الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط،

1000085956