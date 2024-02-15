محافظ أسيوط: رفع 480 طن مخلفات خلال حملات بـ4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة والقمامة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقري والمراكز والأحياء، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا للإمكانات المتاحة.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل اللائق، والنهوض بقطاع النظافة، ومحاولات إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها، وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى رفع 480 طن مخلفات، وتسوية وتمهيد طرق، خلال حملات نظافة بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم وديروط.



استمرار الحملات



وأوضح أن الوحدات المحلية بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم وديروط قد شنت حملات نظافة مكبرة، لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس، حيث يتم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية "سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل.…" وغيرها.



يأتي ذلك بإشراف ومتابعة خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بكل مركز فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطريق وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، وهو ما أسفر عن رفع 430 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار الحملات بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقري لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة مرة أخرى، ورفع كل الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

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