الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه لإصلاح كسر خط طرد محطة الوليدية في أسيوط

إنقطاع المياه
إنقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900ممGRP والذي حدث به انفجار.


وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأنه سوف يتم البدء في أعمال الإصلاح بداية من الثامنة مساء غدٍ الجمعة، حتى الثامنة مساء السبت المقبل لمدة 24 ساعة.


أعمال الاصلاح ستؤدى إلى إنقطاع المياه بالوليدية


وأكد "الشرقاوي" أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى انقطاع المياه بمنطقة الوليدية شرق أسيوط، فضلاً عن ضعف المياه بقرى بحري مركز أسيوط (منقباد، ونجع سبع، بنى حسين، والعزب التابعة لتلك القرى) نظرًا للاستعانة بالبدائل الارتوازى، لذلك ترجو الشركة من عملائها الكرام بالمناطق المتأثرة بأعمال إصلاح الخط المكسور، تدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح لحين عودة المياه إلى طبيعتها.


وتؤكد الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للابلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.

وكان قد تفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد محطة مياه أبوتيج المرشحة، الجارى عمل توسعات بها ضمن مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية التى نجحت في تغيير وجه الحياة بمختلف القرى التى توجهت إليها وخرجت بها من إطار العشوائية إلى المدنية بتوافر مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي.


واستمع "الشرقاوي" إلى شرح المهندس وليد عبدالواحد مدير المحطة بأن مرشحات أبوتيج تعمل بنظام الترشيح السريع، بطاقة إنتاجية 43،200ألف م3/يوم وتضم المحطة عدد (2) مروق و8 مرشحات، على أن تتضاعف طاقة المحطة بعد نهو أعمال التوسعات بها الموجهة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتغدو طاقتها 86،400ألف م3/يوم ويصبح ما تمتلكه المحطة عدد(4) مروقات وعدد(16) مرشح لتغذية مركز أبوتيج بالكامل.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب البدء فى أعمال الاصلاح إنقطاع المياه بمنطقة الوليدية

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