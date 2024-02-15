محافظ أسيوط يناقش أنشطة مديرية الطب البيطري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنشطة وفعاليات مديرية الطب البيطري بالقرى والمراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.



وأكد اللواء عصام سعد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل بيطرية علاجية مجانية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني، فضلًا عن الندوات التوعوية لصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ورفع المعاناه عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم عن طريق تقديم التوعية والارشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربيين.



جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.



بحث المستهدف من القوافل البيطرية



وتناول اللقاء استعراض المستهدف من القوافل البيطرية والنتائج التي تم تحقيقها مع تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من القوافل البيطرية والفعاليات والندوات التوعوية في هذا القطاع الهام، فضلًا عن ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والإدارات التابعة لمديرية الطب البيطري على أرض الواقع للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين حيث يعتبر قطاع الثروة الحيوانية مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات رقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة غيرها للتأكد من صلاحية السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المستهلكين.



ووجه محافظ أسيوط بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الطب البيطري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها لتطوير قرى الريف المصري والتي سوف تسهم في الارتقاء بالخدمات البيطرية وللحفاظ على الثروة الحيوانية بمراكز ومدن المحافظة خاصة ما يتم تجهيزه من الوحدات البيطرية بأحدث الأجهزة الطبية لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة.

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