14 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 للإزالات التي بدأت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

14 قرار إزالة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ حملات بمراكز ديروط وأسيوط وصدفا، أسفرت جهودها عن تنفيذ 14 قرار إزالة منها 9 حالات أملاك دولة تابعة للطرق بمركز أسيوط وحالتي تعدٍ على أملاك دولة وحالة على أراضي زراعية خاصة بمركز ديروط، فضلًا عن حالتين أملاك دولة منهم حالة تابعة للطرق بمركز صدفا وتم تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية مؤكدًا استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، مشيرًا إلى جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية.

وأضاف المحافظ، أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران السمكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية مؤكدًا على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان اللواء عصام سعد، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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