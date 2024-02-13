جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل عن "مكافحة الفساد والحوكمة"

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة داعمة لجهود منع ومكافحة الفساد، وأن الجامعة على استعداد لتعزيز العمل والتعاون مع الجهات المعنية لمنع ومكافحة الفساد.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى حرص الجامعة على نشر وإرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة، بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، فضلًا عن دورها التنويري الهادف؛ للتصدي لمختلف أشكال الفساد، والتوعية بمخاطره، التي تنعكس سلبًا؛ على مساعي الدولة لتحقيق التقدم، والتنمية المستدامة فى كافة المجالات.



المنشاوي: جامعة أسيوط داعمة لجهود منع ومكافحة الفساد



وفي إطار ذلك، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة؛ ورشة عمل حول: "مكافحة الفساد والحوكمة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد خلال الفترة من ١٢، حتى ١٤ من شهر فبراير، بإشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٥٥) من السادة العاملين بالقطاع المالي بالجامعة؛ وذلك في إطار خطة الجامعة؛ لنشر قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة ومكافحة الفساد، بمقر قاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

وأشار شوكت صابر، إلي حرص الجامعة علي تنظيم، العديد من ورش العمل؛ التي تهدف إلي تنمية وتطوير مهارات العاملين بمختلف قطاعات الجهاز الإداري، وذلك لخلق بيئة عمل إدارية، ومالية إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي.

وأضاف أسامة السيد، أن الهدف من الورشة إكساب المشاركين مجموعة من المعارف، حول مفهوم الفساد والحد من انتشاره وآثاره، ومكافحته، وكذلك كيفية محاربته من خلال: الالتزام بمعايير الأمانة، والضمير، وتغيير السلوكيات، وأطر مكافحة الفساد في مصر، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأجهزة مكافحة الفساد في مصر.

وأوضح خالد عمران أن الورشة تتناول عددًا من الموضوعات المهمة لثلاثة محاضرين، هم: الدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تحدث عن: الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومحاضرة للدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق حول: الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، سلوك وأخلاق الوظيفة العامة وفقًا للمادة (٥٧) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م، عقوبة مرتكبي أعمال الفساد الاداري، وأخرى للدكتورة نسمة عصمت محمد بقسم علم النفس كلية الآداب، وتناقش فيها: العلاج بالصدمة لمكافحة الفساد.