محافظ أسيوط يلتقي وفدًا من المستثمرين الايطاليين لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفدًا من المستثمرين الايطاليين، لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة وإقامة مشروعات استثمارية جديدة ، وذلك في إطار جهود المحافظة لجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار والصناعة وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 203م.

جاء ذلك خلال لقاءه وفد الشركة بالمحافظة بحضور ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وأحمد صبحي مدير حسابات المحافظة والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ومنار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة وولاء صلاح مدير وحدة الايرادات بالديوان العام ورأفت كامل بإدارة الاستثمار بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

استعراض الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة

وقد تناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز وأحياء المحافظة والمشروعات التابعة لها كمشروع العبارات النهرية ووحدة المخلفات الصلبة واعادة التدوير ومشروعات الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي والمراسي النيلية التابعة للمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين المصريين والأجانب تشجيعًا للاستثمار وتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وزيادة موارد المحافظات مستعرضًا الاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص بالمحافظة.



تشجيع الاستثمار والسياحة



وأشار اللواء عصام سعد إلى الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية مما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية بالإضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة بالمدن الصناعية



وأوضح "سعد" إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة بالمدن الصناعية وتوفير كافة الامكانات المتاحة وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة لابناء المحافظة.



وأضاف إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار السياحي والفندقي ومجال تدوير المخلفات وإعادة التصنيع لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات وتعظيم الاستفادة من مشروعات وامكانات المحافظة المختلفة.

التنسيق مع وفد الشركة الايطالية لمعاينة بعض المشروعات على الطبيعة وبحث الفرص الاستثمارية



ووجه المحافظ مسئولي الاستثمار بالمحافظة ومديرى المشروعات والتنشيط السياحي بالتنسيق مع وفد الشركة الايطالية، لمعاينة بعض المشروعات على الطبيعة وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وبناء الغرف الفندقية واستغلال مصانع تدوير المخلفات الصلبة وتعظيم الاستفادة من مشروعات المراسي النيلية التابعة للمحافظة، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من موارد وامكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها حيث أن المحافظة بها 8مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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