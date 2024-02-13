إزالة 20 تعديًا على أراضٍ تابعة للرى وحماية النيل بالفتح وساحل سليم فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الشعب.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن هناك تنسيقا تاما بين كل الجهات لتذليل أي معوقات، وتحقيق المستهدف من الموجة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كل المخالفات، سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

التنسيق والتعاون بين كل الجهات



وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 1105 أمتار مربع مباني، و678 مترًا مربعًا زراعة، منها 4 حالات تعد بالمباني على أملاك ري بمساحة 20 مترًا مربعًا، و3 حالات تعد على أراض زراعية على مساحة 503 أمتار مربع بمركز ساحل سليم، فضلًا عن حالتي تعد بالمباني على أراض زراعية بمساحة 175 مترًا مربعًا، و11 حالة تعد على أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 1085 مترًا مربعًا بمركز الفتح.

ونوه بأن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم، وممثلي جهات الولاية، وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها.

وأشار إلى ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية، والمرور المستمر على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء