رئيس جامعة أسيوط: 2.5 مليون جنيه تكلفة تطوير قسم الهندسة المعمارية لكلية الهندسة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين ١٢ من فبراير؛ عددًا من مشروعات التجديد، والتطوير؛ بقسميّ الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية بكلية الهندسة، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير البنية التحتية، والمعلوماتية بكلياتها المختلفة، وتحسين جودة، وكفاءة المخرجات التعليمية، وتقديمها في أفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عزت مرغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بعدد من أقسام الكلية، وحشد من العاملين.

المنشاوي: إصلاح وصيانة كافة ماكينات معامل الهندسة الإنشائية

وفي مستهل جولته، افتتح الدكتور أحمد المنشاوي؛ المرحلة الأولى من تطوير قسم الهندسة المعمارية، والتي تضمنت ثلاث مراحل للتطوير، وهي: المعرض الدائم للقسم، والذي يشمل: (لوحات العرض، والمجسمات الدراسية النهائية، وشاشات العرض الرقمية للمشروعات)، وافتتاح أعمال تطوير صالتيّ الرسم للفرقتين الأولي، والثانية، والتي تضمنت: ( طاولات الرسم، والمقاعد الهيدروليك، والشاشات الرقمية المجهزة)، إلى جانب تطوير ثلاث غرف لأعضاء هيئة التدريس، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٢.٥ مليون جنيه بالجهود الذاتية لكلية الهندسة.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الجاري تجهيزها بصالتيّ رسم الفرقتين الثالثة، والرابعة، وقاعة المناقشات، وذلك بحضور الدكتور خالد علي يوسف رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، ولفيف من أساتذة القسم.

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أعمال التطوير بمعامل الهندسة الإنشائية، بقسم الهندسة المدنية، والتي تم تطويرها من خلال عدة مراحل؛ وذلك ابتداء من إصلاح، وصيانة كافة الماكينات، وإعادة توظيفها بشكل كامل، وتحديثها من خلال تحويل نظام التشغيل من التحكم اليدوي إلى التحكم الديجيتال، إلى جانب إعادة التشغيل الكامل للماكينات المستبعدة، وتحديثها، فضلًا عن إضافة عدد من أجهزة الاختبارات بالتعاون مع شركة أسمنت مصر، وإعادة هيكلة المعامل، وإضافة عدد من التخصصات النوعية، بالإضافة إلى معالجة جميع المشكلات المؤثرة علي البنية التحتية للمعامل من أعمال؛ الدهانات، والصرف الصحي، والكهرباء، والتشطيبات النهائية،وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٢ مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الجامعة؛ ماكينة اختبار قضبان السكك الحديدية سعة ٦٠ طنًا، وهي الماكينة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال على مستوى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الباسط رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور محمد عبد المنطلب رئيس مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد فتحي أستاذ المنشآت الخرسانية بقسم الهندسة المدنية، ولفيف من أساتذة القسم.

وعلى هامش الجولة، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي؛ عددًا من قاعات المحاضرات، والمدرجات؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية بكلية الهندسة، وانتظام الفصل الدراسي الثاني، محفزًا الطلاب على مواصلة الجد، وصولًا لأعلى معدلات النجاح، والتفوق.

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