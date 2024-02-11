الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار مبادرة زراعة "100 مليون شجرة" وشتلات

بادرة زراعة 100 مليون
بادرة زراعة 100 مليون شجرة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن فعاليات زراعة وتشجير الطرق والمحاور بالمراكز والقرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مستمرة، حيث تم استكمال تنفيذ زراعة وتشجيرعدد من الطرق بمركز البداري، وذلك بهدف تحسين البيئة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.


وأكد اللواء عصام سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة، والتخلص السليم من المخلفات والمحافظة على الأشجار بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


تكليف رؤساء المراكز بتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة


وأوضح المحافظ إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارات المخلفات وشئون البيئة وكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية بيئية وتشجير بالقرى والمراكز لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

 لافتًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.


 

بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
بادرة زراعة 100 مليون شجرة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد 100 مليون شجرة

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