محافظ أسيوط: انطلاق حملات تموينية مكثفة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، والتصدي بحزم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض التجار وأصحاب المحلات، كما أكد على ضرورة التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.



التأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق



وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.



وأشار محافظ أسيوط ان الحملات التموينية المكثفة على مراكز (ديروط، ومنفلوط، وأبوتيج، والفتح (أسفرت عن تحرير 352 محضرًا متنوعًا لعدم الاعلان عن أسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم منتهية الصلاحية خلال عدة حملات تموينية استهدفت الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15طن أرز داخل بعض المخازن بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وضبط كميات كبيرة من الدقيق والزيت والسكر قبل الاتجار بها فى السوق السوداء فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصصة للمخابز البلدية وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية