السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه مسئولى حماية الأراضى بإزالة التعديات ضمن الموجة الـ22

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الري وحماية الأراضي بمديرية الزراعة وكل الجهات المعنية لتنفيذ حملات الإزالات لكل التعديات على الأراضي أملاك الدولة التابعة للري والمجاري المائية والترع والمصارف ضمن الموجة الـ22 الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة لمتابعة سير العمل في حملات الإزالة الجارية في الوقت الحالي.


سرعة تطهير الترع والمصارف خلال السدة الشتوية


وتناول اللقاء استعراض الجهود المبذولة وما تم تنفيذه من حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، كما ناقش اللقاء الجهود التي تمت في تطهير الترع والمصارف خلال السدة الشتوية.


وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحاسم من أجل الحفاظ على حق الدولة، خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مع ضرورة حسن إدارة واستغلال جميع الأراضي من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وخاصة الأراضي التي تم استردادها.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية الري وحماية الأراضي بمديرية الزراعة حملات الازالات الاراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 22 الجاري تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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إزالة 414 حالة تعدٍ واسترداد 29035 مترًا مربعًا منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 بأسيوط

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